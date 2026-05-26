MDAX-Papier DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DEUTZ von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit DEUTZ-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,89 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 14,514 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146,01 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 46,01 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von DEUTZ belief sich jüngst auf 1,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at