DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|DWS Group GmbH-Performance
|
07.01.2026 10:03:58
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 07.01.2023 wurde das DWS Group GmbH-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen DWS Group GmbH-Anteile letztlich bei 30,96 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,230 DWS Group GmbH-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 187,18 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Anteils am 06.01.2026 auf 57,95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 87,18 Prozent gestiegen.
Der DWS Group GmbH-Wert an der Börse wurde auf 11,64 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des DWS Group GmbH-Papiers fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Die DWS Group GmbH-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 32,55 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|58,00
|0,09%