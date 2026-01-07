DWS Group Aktie

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

DWS Group GmbH-Performance 07.01.2026 10:03:58

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen DWS Group GmbH-Investment verdienen können.

Am 07.01.2023 wurde das DWS Group GmbH-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen DWS Group GmbH-Anteile letztlich bei 30,96 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,230 DWS Group GmbH-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 187,18 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Anteils am 06.01.2026 auf 57,95 EUR belief. Damit wäre die Investition um 87,18 Prozent gestiegen.

Der DWS Group GmbH-Wert an der Börse wurde auf 11,64 Mrd. Euro beziffert. Die Erstnotiz des DWS Group GmbH-Papiers fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Die DWS Group GmbH-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

06.01.26 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.11.25 DWS Group Neutral UBS AG
05.11.25 DWS Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
DWS Group GmbH & Co. KGaA 58,00 0,09% DWS Group GmbH & Co. KGaA

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
