DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Rentable DWS Group GmbH-Investition?
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29.04.2026 10:03:44
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DWS Group GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der DWS Group GmbH-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die DWS Group GmbH-Aktie bei 30,10 EUR. Wer vor 3 Jahren 1 000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 33,223 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.04.2026 1 906,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 57,40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,70 Prozent angezogen.
DWS Group GmbH markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,50 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der DWS Group GmbH-Papiere an der Börse XETRA war der 23.03.2018. Ihren ersten Handelstag begann die DWS Group GmbH-Aktie bei 32,55 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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