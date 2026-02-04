DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Lohnender DWS Group GmbH-Einstieg?
|
04.02.2026 10:04:58
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DWS Group GmbH-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31,46 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 31,786 DWS Group GmbH-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 981,88 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Anteils am 03.02.2026 auf 62,35 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 98,19 Prozent.
DWS Group GmbH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,52 Mrd. Euro. DWS Group GmbH-Anteile wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das DWS Group GmbH-Papier bei 32,55 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|60,15
|-1,55%
