WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

Lohnender DWS Group GmbH-Einstieg? 04.02.2026 10:04:58

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in DWS Group GmbH-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem DWS Group GmbH-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31,46 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 31,786 DWS Group GmbH-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 981,88 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Anteils am 03.02.2026 auf 62,35 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 98,19 Prozent.

DWS Group GmbH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,52 Mrd. Euro. DWS Group GmbH-Anteile wurde am 23.03.2018 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das DWS Group GmbH-Papier bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

30.01.26 DWS Group Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.01.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
29.01.26 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
29.01.26 DWS Group Neutral UBS AG
29.01.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
DWS Group GmbH & Co. KGaA 60,15 -1,55%

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
