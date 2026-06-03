MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DWS Group GmbH-Aktie gebracht.

Am 03.06.2021 wurde die DWS Group GmbH-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 39,58 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2,527 DWS Group GmbH-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 157,78 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers am 02.06.2026 auf 62,45 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,78 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von DWS Group GmbH belief sich zuletzt auf 12,40 Mrd. Euro. Das DWS Group GmbH-IPO fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers auf 32,55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at