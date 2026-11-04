MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DWS Group GmbH-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der DWS Group GmbH-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die DWS Group GmbH-Aktie bei 54,85 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 18,232 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 181,40 EUR, da sich der Wert einer DWS Group GmbH-Aktie am 03.11.2026 auf 64,80 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,14 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von DWS Group GmbH belief sich zuletzt auf 13,04 Mrd. Euro. DWS Group GmbH-Papiere wurden am 23.03.2018 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der DWS Group GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 32,55 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at