DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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Lohnender DWS Group GmbH-Einstieg? 26.08.2026 10:03:29

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DWS Group GmbH-Aktien verdienen können.

DWS Group GmbH-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,02 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 2,776 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 205,58 EUR, da sich der Wert eines DWS Group GmbH-Papiers am 25.08.2026 auf 74,05 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 105,58 Prozent angezogen.

DWS Group GmbH war somit zuletzt am Markt 14,92 Mrd. Euro wert. Am 23.03.2018 fand der erste Handelstag des DWS Group GmbH-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der DWS Group GmbH-Aktie bei 32,55 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

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29.07.26 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
09.07.26 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.07.26 DWS Group Buy UBS AG
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