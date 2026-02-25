DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|Rentable DWS Group GmbH-Investition?
|
25.02.2026 10:04:07
MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades DWS Group GmbH-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der DWS Group GmbH-Anteile betrug an diesem Tag 46,10 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 21,692 DWS Group GmbH-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 24.02.2026 auf 58,85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 276,57 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 27,66 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von DWS Group GmbH belief sich zuletzt auf 11,83 Mrd. Euro. Das DWS Group GmbH-IPO fand am 23.03.2018 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des DWS Group GmbH-Papiers wurde der Erstkurs mit 32,55 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
