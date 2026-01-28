DWS Group Aktie

DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler DWS Group GmbH-Einstieg? 28.01.2026 10:04:00

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient

MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in DWS Group GmbH eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DWS Group GmbH-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 42,80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,336 DWS Group GmbH-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.01.2026 auf 58,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,98 EUR wert. Mit einer Performance von +35,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group GmbH bezifferte sich zuletzt auf 11,71 Mrd. Euro. DWS Group GmbH-Papiere wurden am 23.03.2018 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der DWS Group GmbH-Aktie wurde der Erstkurs mit 32,55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten