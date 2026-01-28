MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DWS Group GmbH-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 42,80 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die DWS Group GmbH-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,336 DWS Group GmbH-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.01.2026 auf 58,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,98 EUR wert. Mit einer Performance von +35,98 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von DWS Group GmbH bezifferte sich zuletzt auf 11,71 Mrd. Euro. DWS Group GmbH-Papiere wurden am 23.03.2018 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der DWS Group GmbH-Aktie wurde der Erstkurs mit 32,55 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at