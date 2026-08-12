Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Performance unter der Lupe
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12.08.2026 10:04:01
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Evonik-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Evonik-Papier an diesem Tag 16,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,006 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 18,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,23 EUR wert. Mit einer Performance von +8,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Evonik markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,37 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie ging am 25.04.2013 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Evonik-Papiers belief sich damals auf 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Evonik AG
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07.08.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|MDAX-Wert Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
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|Evonik-Aktie legt zu: Starkes Quartal stützt angehobene Jahresprognose (Dow Jones)
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04.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX sackt am Mittag ab (finanzen.at)
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04.08.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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04.08.26
|Evonik: Fundamentale Branchenprobleme unverändert (dpa-AFX)
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Analysen zu Evonik AG
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|18,01
|0,17%