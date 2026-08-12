MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Evonik-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Evonik-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Evonik-Papier an diesem Tag 16,65 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,006 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 18,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,23 EUR wert. Mit einer Performance von +8,23 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Evonik markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,37 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie ging am 25.04.2013 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Evonik-Papiers belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at