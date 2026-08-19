Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Lukrative Evonik-Investition?
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19.08.2026 10:03:37
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Evonik-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Evonik-Anteile bei 17,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 56,738 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,19 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 032,06 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,21 Prozent.
Der Marktwert von Evonik betrug jüngst 8,43 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Evonik-Anteils belief sich damals auf 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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