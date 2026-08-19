MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Evonik eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Evonik-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Evonik-Anteile bei 17,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 56,738 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,19 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 032,06 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 3,21 Prozent.

Der Marktwert von Evonik betrug jüngst 8,43 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Evonik-Anteils belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at