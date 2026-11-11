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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Evonik-Investition 11.11.2026 10:03:54

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Evonik-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 55,386 Evonik-Aktien im Depot. Die gehaltenen Evonik-Aktien wären am 10.11.2026 1 150,93 EUR wert, da der Schlussstand 20,78 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,09 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Evonik eine Börsenbewertung in Höhe von 9,74 Mrd. Euro. Das Evonik-IPO fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Evonik-Aktie lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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