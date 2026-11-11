Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Evonik-Investition
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11.11.2026 10:03:54
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Evonik-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18,06 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 55,386 Evonik-Aktien im Depot. Die gehaltenen Evonik-Aktien wären am 10.11.2026 1 150,93 EUR wert, da der Schlussstand 20,78 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,09 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Evonik eine Börsenbewertung in Höhe von 9,74 Mrd. Euro. Das Evonik-IPO fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der Evonik-Aktie lag damals bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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