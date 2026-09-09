Evonik Aktie

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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Profitabler Evonik-Einstieg? 09.09.2026 10:03:55

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evonik von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Evonik-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Evonik-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Evonik-Aktie an diesem Tag 16,28 EUR wert. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 61,425 Evonik-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 08.09.2026 1 128,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 18,37 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12,84 Prozent gesteigert.

Evonik war somit zuletzt am Markt 8,52 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der Evonik-Aktie fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Evonik-Aktie bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EVONIK

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