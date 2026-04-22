MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor einem Jahr gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Evonik-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,98 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 526,870 Evonik-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Evonik-Papiers auf 17,07 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 993,68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,06 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Evonik belief sich zuletzt auf 7,91 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at