Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Lukratives Evonik-Investment?
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22.04.2026 10:03:49
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätte eine Investition in Evonik von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Evonik-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 18,98 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 526,870 Evonik-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Evonik-Papiers auf 17,07 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 993,68 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,06 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Evonik belief sich zuletzt auf 7,91 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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