Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Lohnender Evonik-Einstieg? 15.07.2026 10:03:41

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Evonik-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Evonik-Aktien verlieren können.

Am 15.07.2025 wurde das Evonik-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 17,66 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Evonik-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 566,251 Evonik-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Evonik-Aktie auf 17,07 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 665,91 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,34 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Evonik eine Börsenbewertung in Höhe von 7,76 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Evonik-Papier bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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