Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Evonik-Investment
|
24.06.2026 10:03:49
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Evonik-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 16,67 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Evonik-Aktie investierten, hätten nun 599,880 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Evonik-Aktie auf 15,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 550,09 EUR wert. Damit wäre die Investition um 4,50 Prozent gesunken.
Die Marktkapitalisierung von Evonik belief sich zuletzt auf 7,47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Anteile an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Der Erstkurs der Evonik-Aktie lag beim Börsengang bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
22.06.26
|XETRA-Handel: MDAX zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.06.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
19.06.26
|Schwacher Handel: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Börse Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
19.06.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
18.06.26
|Evonik: Chemiekonzern streicht mehr als 2000 Stellen in Deutschland (Spiegel Online)
|
18.06.26
|Evonik schließt Polyester-Geschäft und baut Arbeitsplätze ab - Aktie gibt nach (Dow Jones)
Analysen zu Evonik AG
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|20.05.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.05.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08.06.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|27.05.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|21.05.26
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|16,23
|2,53%