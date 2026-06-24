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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Evonik-Investment 24.06.2026 10:03:49

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Evonik eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Evonik-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 16,67 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Evonik-Aktie investierten, hätten nun 599,880 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Evonik-Aktie auf 15,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 550,09 EUR wert. Damit wäre die Investition um 4,50 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Evonik belief sich zuletzt auf 7,47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Anteile an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Der Erstkurs der Evonik-Aktie lag beim Börsengang bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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