Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Lukrative Evonik-Investition?
|
22.07.2026 10:04:24
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das Evonik-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Evonik-Anteile 18,40 EUR wert. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hat, hat nun 5,435 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.07.2026 90,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16,59 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 9,84 Prozent.
Evonik wurde am Markt mit 7,78 Mrd. Euro bewertet. Die Evonik-Aktie ging am 25.04.2013 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs der Evonik-Aktie lag damals bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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