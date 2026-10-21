Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Lukratives Evonik-Investment?
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21.10.2026 10:03:28
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 5 Jahren verloren
Das Evonik-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 28,11 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Evonik-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,575 Evonik-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 744,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 20,94 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25,51 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von Evonik belief sich jüngst auf 9,94 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Evonik-Aktie fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Evonik-Aktie auf 33,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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