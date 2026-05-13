MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Evonik-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Evonik-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28,74 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Evonik-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 348,008 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.05.2026 6 100,57 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,53 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,99 Prozent.

Der Marktwert von Evonik betrug jüngst 8,36 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Evonik-Anteils belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at