MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Evonik gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Evonik-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Evonik-Papier investiert hätte, hätte er nun 33,228 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659,25 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 34,08 Prozent eingebüßt.

Der Evonik-Wert an der Börse wurde auf 9,25 Mrd. Euro beziffert. Die Evonik-Aktie wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Evonik-Aktie bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at