Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Evonik-Investmentbeispiel
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03.06.2026 10:03:41
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 03.06.2021 wurden Evonik-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Evonik-Papier bei 28,97 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Evonik-Aktie investierten, hätten nun 345,185 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.06.2026 gerechnet (16,95 EUR), wäre das Investment nun 5 850,88 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 41,49 Prozent eingebüßt.
Evonik markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,84 Mrd. Euro. Der Evonik-Börsengang fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Evonik-Aktie belief sich damals auf 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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