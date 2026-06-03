Evonik Aktie

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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Evonik-Investmentbeispiel 03.06.2026 10:03:41

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Evonik-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Evonik-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 03.06.2021 wurden Evonik-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Evonik-Papier bei 28,97 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Evonik-Aktie investierten, hätten nun 345,185 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.06.2026 gerechnet (16,95 EUR), wäre das Investment nun 5 850,88 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 41,49 Prozent eingebüßt.

Evonik markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,84 Mrd. Euro. Der Evonik-Börsengang fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Evonik-Aktie belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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