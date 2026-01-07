Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

Lohnendes Evonik-Investment? 07.01.2026 10:03:58

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Evonik-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Evonik-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 503,905 Evonik-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 832,96 EUR wert. Mit einer Performance von -31,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Evonik wurde am Markt mit 6,25 Mrd. Euro bewertet. Am 25.04.2013 wagte die Evonik-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Evonik-Aktie lag damals bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

12:35 Evonik Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.01.26 Evonik Hold Deutsche Bank AG
16.12.25 Evonik Neutral UBS AG
28.11.25 Evonik Neutral JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Evonik AG 13,09 -3,89% Evonik AG

