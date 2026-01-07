Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Lohnendes Evonik-Investment?
|
07.01.2026 10:03:58
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Evonik-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 19,85 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 503,905 Evonik-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 832,96 EUR wert. Mit einer Performance von -31,67 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Evonik wurde am Markt mit 6,25 Mrd. Euro bewertet. Am 25.04.2013 wagte die Evonik-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der Evonik-Aktie lag damals bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Evonik AG
|12:35
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|13,09
|-3,89%