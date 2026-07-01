MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor 5 Jahren eingebracht

Am 01.07.2021 wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Evonik-Anteile an diesem Tag 28,56 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in Evonik-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,501 Evonik-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 55,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,88 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 44,40 Prozent.

Evonik wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,31 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des Evonik-Papiers fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Evonik-Papiers belief sich damals auf 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at