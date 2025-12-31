Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Rentable Evonik-Investition?
|
31.12.2025 10:04:40
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 16,73 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Evonik-Papier investiert hätte, befänden sich nun 597,729 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 13,36 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 985,65 EUR wert. Damit wäre die Investition um 20,14 Prozent gesunken.
Evonik erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,18 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Anteile an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Den ersten Handelstag begann das Evonik-Papier bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
