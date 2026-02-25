Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
25.02.2026 10:04:07
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Evonik-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,38 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,160 Evonik-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,09 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 77,86 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 22,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Evonik bezifferte sich zuletzt auf 7,10 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Evonik-Papiers auf 33,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
