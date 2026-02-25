Evonik Aktie

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

Langfristige Investition 25.02.2026 10:04:07

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Evonik von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Evonik-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Evonik-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,38 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,160 Evonik-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,09 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 77,86 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 22,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Evonik bezifferte sich zuletzt auf 7,10 Mrd. Euro. Die Evonik-Aktie wurde am 25.04.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Evonik-Papiers auf 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Evonik AG

Analysen zu Evonik AG

16.02.26 Evonik Neutral UBS AG
12.02.26 Evonik Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Evonik Halten DZ BANK
10.02.26 Evonik Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Evonik Equal Weight Barclays Capital
18:18 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.
