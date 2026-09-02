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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Evonik-Investment 02.09.2026 10:03:27

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Evonik gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,55 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Evonik-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,274 Evonik-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Evonik-Aktie auf 18,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,61 EUR wert. Damit wäre die Investition 38,39 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Evonik einen Börsenwert von 8,86 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Evonik-Anteilsschein bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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