Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Evonik-Investment
|
02.09.2026 10:03:27
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,55 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Evonik-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,274 Evonik-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Evonik-Aktie auf 18,82 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 61,61 EUR wert. Damit wäre die Investition 38,39 Prozent weniger wert.
Zuletzt verbuchte Evonik einen Börsenwert von 8,86 Mrd. Euro. Am 25.04.2013 wurden Evonik-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Evonik-Anteilsschein bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
12:26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
31.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
31.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
31.08.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.08.26
|Evonik-Aktie legt zu: Ausbau der Lipid-Produktion in Vancouver (Dow Jones)
|
27.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Evonik-Aktie sinkt: Claus Rettig übernimmt Vertretung für operierten CEO Kullmann (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|18,95
|1,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.