Rentabler Evonik-Einstieg? 12.11.2025 10:03:49

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Evonik eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Evonik-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Evonik-Aktie bei 19,46 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 51,387 Evonik-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 709,15 EUR, da sich der Wert einer Evonik-Aktie am 11.11.2025 auf 13,80 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 29,09 Prozent.

Evonik erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,57 Mrd. Euro. Evonik-Papiere wurden am 25.04.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Evonik-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

