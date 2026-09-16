Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Lukratives Evonik-Investment?
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16.09.2026 10:03:41
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Evonik-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,19 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 549,753 Evonik-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 587,69 EUR, da sich der Wert eines Evonik-Anteils am 15.09.2026 auf 17,44 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 4,12 Prozent vermindert.
Evonik wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,37 Mrd. Euro gelistet. Am 25.04.2013 fand der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA statt. Das Evonik-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Evonik AG
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15.09.26
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|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.09.26
|BASF, LANXESS und Evonik schwächer: Chemie-Aktien verlieren an Rückenwind (dpa-AFX)
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|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|17,52
|0,75%