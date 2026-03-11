Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Evonik-Performance im Blick
|
11.03.2026 10:03:51
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Evonik-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Evonik-Anteile bei 29,94 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 334,001 Evonik-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 13,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 635,94 EUR wert. Damit wäre die Investition um 53,64 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Evonik eine Marktkapitalisierung von 6,47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Zum Börsendebüt der Evonik-Aktie wurde der Erstkurs mit 33,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
17:59
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.at)
|
12:27
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
10:03
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
06.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
05.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)