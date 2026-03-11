Evonik Aktie

Evonik für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

Evonik-Performance im Blick 11.03.2026 10:03:51

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Evonik-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Evonik-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Evonik-Anteile bei 29,94 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 334,001 Evonik-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 13,88 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 635,94 EUR wert. Damit wäre die Investition um 53,64 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Evonik eine Marktkapitalisierung von 6,47 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Evonik-Aktie an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Zum Börsendebüt der Evonik-Aktie wurde der Erstkurs mit 33,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: EVONIK

