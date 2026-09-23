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WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013

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Lukrativer Evonik-Einstieg? 23.09.2026 10:03:49

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 5 Jahren angefallen

MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Evonik-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 23.09.2021 wurde das Evonik-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,49 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hat, hat nun 3,638 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 17,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,59 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Evonik belief sich jüngst auf 8,03 Mrd. Euro. Der Evonik-Börsengang fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Evonik-Papiers lag beim Börsengang bei 33,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: EVONIK

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