Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|Lukrativer Evonik-Einstieg?
|
23.09.2026 10:03:49
MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Evonik von vor 5 Jahren angefallen
Am 23.09.2021 wurde das Evonik-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 27,49 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Evonik-Aktie investiert hat, hat nun 3,638 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 17,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65,41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 34,59 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Evonik belief sich jüngst auf 8,03 Mrd. Euro. Der Evonik-Börsengang fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Evonik-Papiers lag beim Börsengang bei 33,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Evonik-Aktie springt nach Ankündigung von Stellenabbau und Sparprogramm an (dpa-AFX)
|
22.09.26
|Evonik bekräftigt geplanten Stellenabbau - ohne betriebsbedingte Kündigungen (Dow Jones)
|
22.09.26
|IGNORE: Evonik will in Krise Jobs streichen und sparen - Wachstum stärken (dpa-AFX)
|
22.09.26
|XETRA-Handel: MDAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
17.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.09.26
|MDAX-Papier Evonik-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Evonik von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
Analysen zu Evonik AG
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|19.06.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Evonik AG
|18,21
|1,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.