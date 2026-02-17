Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Langfristige Performance
|
17.02.2026 10:11:40
MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Fielmann-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Fielmann-Papiers betrug an diesem Tag 34,24 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 29,206 Fielmann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 270,44 EUR, da sich der Wert einer Fielmann-Aktie am 16.02.2026 auf 43,50 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 27,04 Prozent.
Fielmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fielmann AG
|
12.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.02.26
|Fielmann-Aktie im Plus: Höchster Überschuss der Unternehmensgeschichte treibt Kurs an (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Börse Frankfurt: Anleger lassen MDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12.02.26
|ROUNDUP: Fielmann erzielt Rekordüberschuss - Aktie an MDax-Spitze (dpa-AFX)
|
12.02.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.at)
|
12.02.26
|EQS-News: Fielmann Group successfully concludes Vision 2025 (EQS Group)
|
12.02.26
|EQS-News: Fielmann-Gruppe erreicht und übertrifft Ziele der Vision 2025 (EQS Group)
|
10.02.26
|MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fielmann-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)