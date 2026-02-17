Fielmann Aktie

Fielmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Performance 17.02.2026 10:11:40

MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Fielmann-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Fielmann-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Fielmann-Papiers betrug an diesem Tag 34,24 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 29,206 Fielmann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 270,44 EUR, da sich der Wert einer Fielmann-Aktie am 16.02.2026 auf 43,50 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 27,04 Prozent.

Fielmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Elpisterra / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fielmann AG

mehr Nachrichten