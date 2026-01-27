MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fielmann von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Fielmann-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fielmann-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Fielmann-Papiers betrug an diesem Tag 71,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Fielmann-Aktie investierten, hätten nun 13,966 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 563,55 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,65 Prozent verringert.

Fielmann wurde am Markt mit 3,42 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at