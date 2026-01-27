Fielmann Aktie
WKN: 577220 / ISIN: DE0005772206
|Performance unter der Lupe
|
27.01.2026 10:03:57
MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fielmann von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fielmann-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Fielmann-Papiers betrug an diesem Tag 71,60 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Fielmann-Aktie investierten, hätten nun 13,966 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 40,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 563,55 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,65 Prozent verringert.
Fielmann wurde am Markt mit 3,42 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fielmann AG
|
27.01.26
|Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
27.01.26
|AKTIE IM FOKUS: Kursgewinne von Fielmann schmelzen trotz Berenberg-'Buy' (dpa-AFX)
|
27.01.26
|MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fielmann von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
27.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.01.26
|MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fielmann von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)