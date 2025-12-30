Fielmann Aktie

Rentables Fielmann-Investment? 30.12.2025 10:03:41

MDAX-Papier Fielmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fielmann von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fielmann-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Fielmann-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 66,45 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,049 Fielmann-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fielmann-Papiers auf 43,35 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 652,37 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 34,76 Prozent.

Der Marktwert von Fielmann betrug jüngst 3,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

22.09.25 Fielmann Halten DZ BANK
18.09.25 Fielmann Hold Warburg Research
28.08.25 Fielmann Hold Warburg Research
18.07.25 Fielmann Halten DZ BANK
11.07.25 Fielmann Add Baader Bank
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
