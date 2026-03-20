MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der flatexDEGIRO-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die flatexDEGIRO-Anteile bei 19,95 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die flatexDEGIRO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 50,125 flatexDEGIRO-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.03.2026 auf 32,78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 643,11 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 64,31 Prozent gesteigert.

Der flatexDEGIRO-Wert an der Börse wurde auf 3,51 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Anteile an der Börse XETRA war der 30.06.2009. Ihren ersten Handelstag begann die flatexDEGIRO-Aktie bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at