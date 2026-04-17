MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades flatexDEGIRO-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die flatexDEGIRO-Aktie bei 26,53 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 377,003 flatexDEGIRO-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 062,21 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 16.04.2026 auf 37,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,62 Prozent gesteigert.

Der flatexDEGIRO-Wert an der Börse wurde auf 4,06 Mrd. Euro beziffert. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines flatexDEGIRO-Anteils bei 4,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at