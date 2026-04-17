flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Hochrechnung
|
17.04.2026 10:03:58
MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein flatexDEGIRO-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades flatexDEGIRO-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die flatexDEGIRO-Aktie bei 26,53 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 377,003 flatexDEGIRO-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 062,21 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 16.04.2026 auf 37,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,62 Prozent gesteigert.
Der flatexDEGIRO-Wert an der Börse wurde auf 4,06 Mrd. Euro beziffert. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines flatexDEGIRO-Anteils bei 4,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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