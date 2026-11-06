flatexDEGIRO Aktie

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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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Lohnendes flatexDEGIRO-Investment? 06.11.2026 10:03:30

MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in flatexDEGIRO-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde das flatexDEGIRO-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen flatexDEGIRO-Anteile letztlich bei 3,64 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das flatexDEGIRO-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 274,914 flatexDEGIRO-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 22,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 257,04 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 525,70 Prozent.

flatexDEGIRO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,57 Mrd. Euro gelistet. Am 30.06.2009 wurden flatexDEGIRO-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Papiers lag beim Börsengang bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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