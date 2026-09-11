MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die flatexDEGIRO-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das flatexDEGIRO-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die flatexDEGIRO-Aktie letztlich bei 4,07 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 455,494 flatexDEGIRO-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der flatexDEGIRO-Aktie auf 34,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84 125,23 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 741,25 Prozent angezogen.

Insgesamt war flatexDEGIRO zuletzt 3,74 Mrd. Euro wert. Am 30.06.2009 wurden flatexDEGIRO-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der flatexDEGIRO-Aktie wurde der Erstkurs mit 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at