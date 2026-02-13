MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen flatexDEGIRO-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem flatexDEGIRO-Papier statt. Zum Handelsende stand das flatexDEGIRO-Papier an diesem Tag bei 8,10 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 233,959 flatexDEGIRO-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 43 879,57 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 12.02.2026 auf 35,56 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 338,80 Prozent vermehrt.

flatexDEGIRO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,82 Mrd. Euro. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Ein flatexDEGIRO-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

