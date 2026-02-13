flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Profitable flatexDEGIRO-Anlage?
|
13.02.2026 10:03:58
MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem flatexDEGIRO-Papier statt. Zum Handelsende stand das flatexDEGIRO-Papier an diesem Tag bei 8,10 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 233,959 flatexDEGIRO-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 43 879,57 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 12.02.2026 auf 35,56 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 338,80 Prozent vermehrt.
flatexDEGIRO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,82 Mrd. Euro. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Ein flatexDEGIRO-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!