MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren eingefahren

Das flatexDEGIRO-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die flatexDEGIRO-Aktie an diesem Tag 8,97 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 115,076 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.07.2026 auf 37,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41 436,22 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 314,36 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO belief sich zuletzt auf 4,01 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Papiere an der Börse XETRA war der 30.06.2009. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Papiers lag beim Börsengang bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at