flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Performance unter der Lupe
|
20.11.2026 10:03:33
MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,515 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 206,28 EUR, da sich der Wert einer flatexDEGIRO-Aktie am 19.11.2026 auf 21,68 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 206,28 EUR, was einer positiven Performance von 106,28 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von flatexDEGIRO belief sich jüngst auf 2,33 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 fand der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der flatexDEGIRO-Aktie belief sich damals auf 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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