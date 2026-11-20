Bei einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit flatexDEGIRO-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 10,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,515 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 206,28 EUR, da sich der Wert einer flatexDEGIRO-Aktie am 19.11.2026 auf 21,68 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 206,28 EUR, was einer positiven Performance von 106,28 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von flatexDEGIRO belief sich jüngst auf 2,33 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 fand der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der flatexDEGIRO-Aktie belief sich damals auf 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at