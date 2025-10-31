MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen flatexDEGIRO-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden flatexDEGIRO-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des flatexDEGIRO-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 11,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,696 Anteile im Depot. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Aktien wären am 30.10.2025 288,87 EUR wert, da der Schlussstand 33,22 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 188,87 Prozent angewachsen.

Am Markt war flatexDEGIRO jüngst 3,55 Mrd. Euro wert. Die flatexDEGIRO-Aktie ging am 30.06.2009 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer flatexDEGIRO-Aktie auf 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at