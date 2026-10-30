flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
flatexDEGIRO-Anlage unter der Lupe 30.10.2026 10:03:36

MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in flatexDEGIRO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades flatexDEGIRO-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das flatexDEGIRO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,086 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,58 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 29.10.2026 auf 24,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,58 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von flatexDEGIRO belief sich jüngst auf 2,63 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 wagte die flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ihren ersten Handelstag begann die flatexDEGIRO-Aktie bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

mehr Nachrichten

Analysen zu flatexDEGIRO AG

mehr Analysen
27.10.26 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.10.26 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.10.26 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
23.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

flatexDEGIRO AG 23,54 -2,32% flatexDEGIRO AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
07:50 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:03 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen