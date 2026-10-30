MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in flatexDEGIRO-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades flatexDEGIRO-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,66 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das flatexDEGIRO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,086 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,58 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 29.10.2026 auf 24,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 22,58 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von flatexDEGIRO belief sich jüngst auf 2,63 Mrd. Euro. Am 30.06.2009 wagte die flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Ihren ersten Handelstag begann die flatexDEGIRO-Aktie bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at