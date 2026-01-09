MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die flatexDEGIRO-Aktie gebracht.

Am 09.01.2025 wurde das flatexDEGIRO-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die flatexDEGIRO-Aktie an diesem Tag 15,55 EUR wert. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,431 flatexDEGIRO-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.01.2026 auf 37,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 238,71 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 138,71 Prozent gesteigert.

Insgesamt war flatexDEGIRO zuletzt 3,99 Mrd. Euro wert. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des flatexDEGIRO-Papiers lag damals bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at