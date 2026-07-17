MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 17.07.2016 wurde das flatexDEGIRO-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das flatexDEGIRO-Papier investiert hätte, befänden sich nun 29,412 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 080,00 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 16.07.2026 auf 36,72 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 980,00 Prozent vermehrt.

flatexDEGIRO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,04 Mrd. Euro gelistet. Am 30.06.2009 wurden flatexDEGIRO-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils auf 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at