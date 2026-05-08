MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine flatexDEGIRO-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in flatexDEGIRO-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden flatexDEGIRO-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des flatexDEGIRO-Papiers betrug an diesem Tag 9,56 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die flatexDEGIRO-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 045,806 flatexDEGIRO-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 32 608,24 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Anteils am 07.05.2026 auf 31,18 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 226,08 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte flatexDEGIRO einen Börsenwert von 3,37 Mrd. Euro. flatexDEGIRO-Papiere wurden am 30.06.2009 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der flatexDEGIRO-Aktie lag beim Börsengang bei 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at