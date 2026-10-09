flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
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09.10.2026 10:04:05
MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die flatexDEGIRO-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen flatexDEGIRO-Anteile letztlich bei 4,00 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25,016 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,84 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 646,40 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 546,40 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 2,78 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des flatexDEGIRO-Anteils fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines flatexDEGIRO-Anteils bei 4,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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