MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in flatexDEGIRO eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden flatexDEGIRO-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,73 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die flatexDEGIRO-Aktie investierten, hätten nun 129,366 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 896,51 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 24.09.2026 auf 30,12 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 289,65 Prozent zugenommen.

Alle flatexDEGIRO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,36 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-IPO fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at