flatexDEGIRO Aktie
WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111
|Langfristige Anlage
|
20.02.2026 10:04:15
MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen
Die flatexDEGIRO-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die flatexDEGIRO-Anteile bei 22,95 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,357 flatexDEGIRO-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,29 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 19.02.2026 auf 30,36 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,29 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete flatexDEGIRO eine Marktkapitalisierung von 3,55 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-Papier wurde am 30.06.2009 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
