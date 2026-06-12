flatexDEGIRO Aktie

flatexDEGIRO für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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Langfristige Performance 12.06.2026 10:03:55

MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in flatexDEGIRO-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der flatexDEGIRO-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das flatexDEGIRO-Papier bei 26,58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 37,629 flatexDEGIRO-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Papiere wären am 11.06.2026 1 280,90 EUR wert, da der Schlussstand 34,04 EUR betrug. Mit einer Performance von +28,09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

flatexDEGIRO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,60 Mrd. Euro. Das flatexDEGIRO-IPO fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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