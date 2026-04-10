flatexDEGIRO Aktie

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WKN DE: FTG111 / ISIN: DE000FTG1111

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Lukrative flatexDEGIRO-Investition? 10.04.2026 10:03:36

MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen flatexDEGIRO-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem flatexDEGIRO-Papier via Börse XETRA feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8,28 EUR. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 120,715 flatexDEGIRO-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 080,15 EUR, da sich der Wert eines flatexDEGIRO-Papiers am 09.04.2026 auf 33,80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 308,02 Prozent.

Zuletzt ergab sich für flatexDEGIRO eine Börsenbewertung in Höhe von 3,63 Mrd. Euro. Der flatexDEGIRO-Börsengang fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer flatexDEGIRO-Aktie auf 4,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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